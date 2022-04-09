Katilin indirim planını arkadaşları bozdu!

BARAN BENİ İTEKLEDİ, KÜFÜR ETTİ

Baran Sarıbacak'ın mahalleden arkadaşı olduğunu ifadesinde anlatan Akercan, "Baran'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'ı 4-5 yıldır tanıyorum. Evin bir bölümünde müzik aletleri vardı. Olay günü rap müziği yapmak için eve gitmiştim. Akşam saatlerinde evde tek başımayken ilk Pınar geldi. Daha sonra Maria Eleni ve Orhan Ata geldi. Baran 21.00-22.00 arasında geldi. Baran Pınar'a imalı şekilde 'sen çingenesin Menemen'e dön' dedi. Bunun üzerine Pınar arkadaşları ile terasa çıktı. Baran küfür edince Pınar daha sonra dayanamayarak aşağı kata salona indi. Baran, evde Pınar'ın dövme yaptığı odaya zarar verdi. Baran'a engel olmaya çalıştık. Baran sinirlenip beni itekleyerek 'Pınar ile aranda bir şey mi yaşıyorsunuz? Yoksa Yiğit ile mi yaşıyor' dedi. Sonra boğuşmaya başladık. Araya Pınar ve arkadaşları girdi. Gözüm döndü. Vitrindeki bıçağı Baran 'dursun' düşüncesi ile hedef gözetmeden sallamaya başladım. Ne yaptığımı bilmeden bıçağı salladım. Gözümü açtığımda Baran yaralıydı, yerde kan vardı. Telaşla evden çıktım. Olayda kullandığım bıçağı nereye attığımı bilmiyorum" dedi.