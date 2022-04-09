Katilin indirim planını arkadaşları bozdu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çocukluk arkadaşını Baran Sarıbacak'ı (23) 14 yerinden bıçaklayarak öldüren, kavgayı ayırmak isteyen Pınar Çaldıran'ı (24) da yaralayan Hasan Akercan (23) ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Tutuklu sanık Akercan'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi, ayrıca 'kasten yaralama' suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istendi. SABAH, Akercan hakkında düzenlenen iddianameye ulaştı. Sanık Akercan'ın haksız tahrik indirimi alabilmek için olay sırasında evde bulunan 3 arkadaşının aksine çok farklı bir ifade verdiği ortaya çıktı. Evdeki 3 görgü tanığı Baran'ın yüksek sesle müzik dinlemek istediğini, Hasan'ın ise müziğin sesini kısmak istediğini, kavganın da bu yüzden çıktığını ifadelerinde söyledi. Sanığın, müziğin sesinin kısılmaması sebebiyle arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle indirim alamayacağı için ifadesini çok farklı verdiği anlaşıldı. Baran Sarıbacak'ın avukatı Umut Köroğlu, "Sanık kendini suçtan kurtarmak için mesnetsiz iddialarda bulundu. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.
BARAN BENİ İTEKLEDİ, KÜFÜR ETTİ
Baran Sarıbacak'ın mahalleden arkadaşı olduğunu ifadesinde anlatan Akercan, "Baran'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'ı 4-5 yıldır tanıyorum. Evin bir bölümünde müzik aletleri vardı. Olay günü rap müziği yapmak için eve gitmiştim. Akşam saatlerinde evde tek başımayken ilk Pınar geldi. Daha sonra Maria Eleni ve Orhan Ata geldi. Baran 21.00-22.00 arasında geldi. Baran Pınar'a imalı şekilde 'sen çingenesin Menemen'e dön' dedi. Bunun üzerine Pınar arkadaşları ile terasa çıktı. Baran küfür edince Pınar daha sonra dayanamayarak aşağı kata salona indi. Baran, evde Pınar'ın dövme yaptığı odaya zarar verdi. Baran'a engel olmaya çalıştık. Baran sinirlenip beni itekleyerek 'Pınar ile aranda bir şey mi yaşıyorsunuz? Yoksa Yiğit ile mi yaşıyor' dedi. Sonra boğuşmaya başladık. Araya Pınar ve arkadaşları girdi. Gözüm döndü. Vitrindeki bıçağı Baran 'dursun' düşüncesi ile hedef gözetmeden sallamaya başladım. Ne yaptığımı bilmeden bıçağı salladım. Gözümü açtığımda Baran yaralıydı, yerde kan vardı. Telaşla evden çıktım. Olayda kullandığım bıçağı nereye attığımı bilmiyorum" dedi.
MÜZİK SESİ YÜZÜNDEN UYARI ALDIK
Olayın yaşandığı evde bulunan Pınar Çaldıran (24) ifadesinde, "Eski erkek arkadaşım Baran Sarıbacak ile 4 ay kadar önce ayrıldık. Ancak görüşmeye devam ediyorduk. Hep beraber evin üst katında odada birlikte alkol aldık. Bu sırada apartmandan müziğin sesini azaltmamız yönünde uyarı aldık. Hasan müziğin sesini kısmak istedi. Baran ise karşı çıktı. Tartışmaya başladılar. Evin salonunda Hasan Baran'ın karnına vurdu. Hasan ve Baran'ı ayırmaya çalıştım. Bu sırada bacağımdan yaralandım. Olayın şokundan ve yaralandığımdan Hasan'ın elinde bıçağı görmedim" dedi.
HASAN MÜZİĞİ KISMAK İSTEDİ
Görgü tanığı Maria Eleni Hacudi ise ifadesinde, "Olay saatine kadar alkol aldık ve müzik dinledik. Apartman sakinlerinden müziğin sesini azaltmamız yönünde uyarı aldık. Hasan'ın müziğin sesini kısmak istedi. Baran'ın ise yüksek sesle dinlemek istedi. Hasan ve Baran önce sözlü tartışmaya başladı. Sonra itiş kakış oldu. Tartışma çıkınca Hasan ile Baran'ı ayırmaya çalıştık. Baran ile Hasan'ın yumruklaşmaya başladı. Hasan bıçakla Baran'a vurdu. Ayırmaya çalışırken Pınar da yaralandı" dedi. Orhan Ata Aksular da ifadesinde müziğin sesinin kısılması ile ilgili Hasan ve Baran'ın tartıştıklarını ve Hasan'ın elinde bulunan bıçağı Baran'ın karnına doğru savurduğunu anlattı.
BARAN KAPIYI KANLAR İÇERİSİNDE AÇTI
Diğer görgü tanığı Melisa Akkaya ise ifadesinde Süleyman Pamukçu ile birlikte olayın yaşandığı eve gittiklerini belirterek, "Kapıyı çaldık. İçerden ses gelmedi. Kapıyı Baran açtı. Baran'ın üzeri çıplak vaziyetteydi ve karnında kan vardı. İçeriye girdiğimizde salonda Hasan, Pınar ve isimlerini sonradan öğrendiğimiz Maria Eleni ile Orhan Ata vardı. Herkes birbirine bağırıyordu. Baran'ı sakinleştirmek için arka tarafta Pınar'ın odasına götürdük. Baran'ın karnından, kolundan, bacak kısmından kanlar geliyordu. Bu sırada Baran odada eline geçen eşyaları yere atmaya başladı. Baran'ı Süleyman ile birlikte sakinleştirmeye çalıştık. Baran'a tampon yapmaya başladık. Daha sonra Süleyman ile birlikte Baran'ı aşağıya indirdik. Bir taksi durdurup Alsancak Devlet Hastanesi'ne götürdük" dedi.
SON SÖZÜ 'HASAN BENİ BIÇAKLADI'
Süleyman Pamukçu ise, "Dairenin önüne geldiğimizde içerden tartışma sesi, bağrışma sesi, bir şeylerin kırılma sesi geldi. Kapıyı çaldığımızda Baran açtı. Baran'ın vücudunun her tarafı yaralıydı. Kanlar akıyordu. Ne olduğunu sorduğumda Baran, "Hasan beni bıçakladı" dedi. Hasan'ın elinde bıçak vardı" dedi.
OLAY
Olay, 8 Ekim'de 2021'de saat 01.00 sıralarında Konak ilçesi Alsancak semti Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki dairede yaşandı. Babası Mehmet Sarıbacak ile makine yedek parça imalat işiyle uğraşan Baran Sarıbacak eğlenmek için eski kız arkadaşı dövmeci Pınar Çaldıran'ın evine gitti. Baran Sarıbacak, çocukluk arkadaşı Hasan Akercan, eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran, Maria Eleni Hacudi, Orha Ata Aksular evde alkol alıp eğlenmeye başladı. Akercan ile Sarıbacak yüksek sesli müzik yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Akercan, Baran Sarıbacak'ı 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sarıbacak, taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan genç, aşırı derecede kan kaybedince kurtarılamadı. Baran Hacılarkırı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.