Katilin pompalı tüfekli fotoğrafı ortaya çıktı

Bursa'da ablası Elif Çalışkan'ın alacağı için icra davası açtığı Hakkı Çetin'in silahlı saldırısında yaşamını yitiren 25 yaşındaki genç avukat Hatice Kocaefe'nin cinayet zanlıları 7 kişi yakalandı. Elif Çalışkan dizinden vurulurken, ağır yaralanan Kocaefe ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli Hakkı Çetin ve ona yardım eden zanlıların peşine düştü. Olay sonrası 2 şüpheliyi gözaltına alan emniyet güçleri, Hakkı Çetin'i Nilüfer ilçesinde rezidanstaki bir evde yakaladı. 5 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan katil Hakkı Çetin'in pompalı tüfekli fotoğrafları ortaya çıktı.

ABD'DE YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ



En büyük hayali eğitim vakfı kurmak olduğu öğrenilen Avukat Hatice Kocaefe'nin, mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi'nde Erasmus yaptığı ve yüksek lisans eğitimine devam ettiği öğrenildi. Daha sonra Amerika'da Stanford Law School'da yüksek lisans yaptığı, Harvard'da da akademik çalışmalar yürüttüğü, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldığı öğrenildi. Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar, Bursa Barosu öncülüğünde Bursa Adliyesi önünde Hatice için yürüdü. Kızının görevini yaparken öldürüldüğünü belirten acılı baba Rahmi Kocaefe, "Defalarca tehdit edildik. Kızım sadece işini yapıyordu. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.