Katılın yakınlarından acılı aileye tehdit

Aksaray'da kuzenini rahatsız ettiği gerekçesiyle konuşmaya gittiği akranı R.T. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik'in ailesinin de tehdit edildiği ortaya çıktı. Mustafa Yağız'ın annesi ve kuzenine yurtdışı numarasından, "Oğlunuzu/ Kuzeninizi öldüren bizim kardeşimizdir. Er ya da geç, şikâyeti çekeceksiniz. Ya da oğlunuza mezarda bile rahat vermeyiz.

Size hayatta cehennemi yaşatırız" mesajı gönderildi. Oğlunun acısını yaşarken, gelen mesajlarla büyük bir şok yaşadıklarını söyleyen acılı baba Osman Edik, "Acımızı yaşayamadan bir de bu tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kaldık. Mesajları emniyete bildirdik.

Oğlumun hakkını, hukuk önünde sonuna kadar arayacağız. Mustafa Yağız'ımız için adalet arayacağız. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini istiyoruz" dedi. Öte yandan, olayla ilgili dosyaya bir ses kaydının girdiği öğrenildi. Kayıtlarda katil zanlısı R.T.'nin olaydan hemen sonra kız arkadaşı G.Y.'ye "Kalbinden bıçakladım, ölecek çocuk. Benim saklanmam lazım, tutuklanacağım" sözleri yer alıyor.