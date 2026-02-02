Katilleri cep telefonu yakalattı

zbekistanlı Durdona Khokimova'ya ait ceset parçalarının 24 Ocak akşamı Şişli'deki çöp konteynerlerinde bulunmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Durdona'yı vahşice parçalara ayırıp katleden cani adam Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ile ona yardım eden Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev tutuklandı. 8 saat gibi kısa bir sürede yakalanan şüphelilerin nasıl yakalandığına SABAH ulaştı. Durdona'nın öldürüldüğü belirlenince, cep telefonunun açık olduğu belirlendi ve bu bilgi derhal Cinayet Büro ekipleriyle paylaşıldı. Cep telefonunun sinyal takibini sürdüren İstihbarat Şube, 2 şüpheli yakalandı.