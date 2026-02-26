Katilleriyle komşu çıktılar

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'ndaki rezidansta geçtiğimiz gün saat 19.20 sıralarında duyulan silah sesleri üzerine güvenlik görevlisinin 5'inci katın koridorunda kanlar içinde yatarken bulduğu Mehmet Eren Karamanlar (36) ve Fevzi Kılıç (33) ile cinayet şüphelilerinin aynı sitede oturduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırı sonrası yangın merdivenlerinden kaçan iki kişiyi tespit etti. Cinayete kurban giden iki kişinin, şüpheli Emre C. (32) ve Tuna K. (33) ile aynı sitede yaşadığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, fişekler, şarjörler, hassas teraziler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI VAR

Yapılan incelemede, Karamanlar'ın 28, Kılıç'ın ise 14 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan güvenlik görevlisi M.D., apartman sakinlerinin silah sesi duyduklarını söylediğini, kontrol için çıktığında iki kişiyi yerde yaralı halde bulduğunu anlattı.





'İKİSİ BİRLİKTE EVDEN ÇIKTI'

POLİS, Fevzi Kılıç'ın birlikte yaşadığı sevgilisi A.M.'nin de ifadesini aldı. A.M., 12'nci katta oturduklarını, olay günü saat 16.00 sıralarında Karamanlar'ın evlerine geldiğini, sık sık eve gelip kaldığını ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi. Olaydan birkaç saat önce sevgilisi olan Kılıç'tan evden ayrılmasını istediğini, ardından iki erkeğin birlikte çıktığını beyan etti. Olay yeri incelemesinde Kılıç'ın yanında 1 ruhsatsız 9 mm tabanca ve 13 boş kovan bulundu.