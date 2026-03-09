Katırlarla uyuşturucu taşıyan zehir tacirlerine İHA’larla darbe! Zehir tacirleri havadan saniye saniye izlendi

Van ve Hakkari'de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda jandarma ekipleri önemli bir operasyona imza attı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahısların hareketleri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilerek takibe alındı.

İHA DESTEKLİ OPERASYONDA ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR DARBE

Operasyonun en dikkat çekici yönü, şüphelilerin yerlerinin İHA'lar aracılığıyla belirlenmesi oldu. Katırları kullanarak uyuşturucu taşıyan zehir tacirleri havadan yapılan keşif ve takip sayesinde yakayı ele verdi. Elde edilen görüntü ve veriler doğrultusunda jandarma ekipleri operasyon için harekete geçti. Teknolojik imkanların etkin şekilde kullanılması sayesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adresleri nokta atışıyla belirlendi ve operasyon eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

320 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda toplam 320 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında; 198 kilogram esrar, 112 kilogram metamfetamin 10 kilogram eroin ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 15 şüpheli yakalandı.