Katledilen Ayla öğretmenin eşi konuştu: “Çocukları için canını verdi”

Giriş Tarihi: 18.04.2026 00:01

Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısında kendisini öğrencilerine siper ederek hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara SABAH’a konuştu. Eşinin gözünü kırpmadan öğrencilerinin önüne geçtiğini belirten Kara; “Ayla ile üniversitede başlayan bir hikayemiz vardı. Hayatını öğrencilerine adayan bir öğretmenin sonu öğrencisinden olmamalıydı.

Birkaç gün önce Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırısının ardından, hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kaya'nın eşi Ramazan Kara, SABAH'a konuştu.

SON TELEFON

Olay günü sendikanın iş bırakma çağrısına uymayarak görevine giden Ayla Kara'nın öğrencilerine çok düşkün olduğunu belirten Ramazan Kara; "Eşim sendika üyesiydi. O gün aslında iş bırakma vardı. Ama 'öğrencilerimi yalnız bırakamam' diyerek okula gitti. Saat 1'e 15 kala beni aradı. Kısa bir konuşma yaptık. Her şey normaldi. Ama o konuşmadan dakikalar sonra hayatımız altüst oldu." dedi.

"TEK TESELLİMİZ EŞİMİN ALTINDAN SAĞ ÇIKAN YASEMİN"

Eşinin son anlarına ilişkin duyduklarını da anlatan Ramazan Kara, "Çocukların bir kısmı korkudan pencereden atlamaya çalışıyormuş. Eşim onları sakinleştirmeye çalışmış. Kaçmamaları için ikna etmeye uğraşmış. Ardından da kendini onların önüne siper etmiş. O an hiç düşünmeden bunu yapmış. Yasemin adlı bir öğrencimiz eşimin altından sağ çıkmış. Bu acının içinde tek tesellimiz bu oldu" diyerek duygularını dile getirdi.

