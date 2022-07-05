Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 ölü

İstanbul'dan İzmir yönüne giden Bedri Kebiç (34) yönetimindeki otomobil, Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Karaçam mevkiindeki dinlenme tesisine girmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Salih Arslan (25) yönetimindeki otomobil, Kebiç'in aracına çarptı. Kazaya tanık olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, araçta bulunan 33 yaşındaki Bedri Kebiç, 28 yaşındaki Beyhan Kebiç, 47 yaşındaki Seyhan Akkuş, 2 yaşındaki Berat Ömer Kebiç ve 1 yaşındaki Bedirhan Kebiç hayatını kaybetti. Öndeki otomobile arkadan çarpan diğer araçtaki sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.Yaşanan korkunç kazanın ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, açıklamada bulundu. Vali Şıldak, "İstanbul-İzmir otoyolu Manisa ile Balıkesir sınırında bir trafik kazası yaşadık ve maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. Üzücü bir kaza, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.