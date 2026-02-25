Katliam gibi kaza: 5 ölü 2 yaralı

Diyarbakır
'ın Çınar ilçesinde iftara gidenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, Mahmut Gezer, Serhat Özpınar, Meryem Karatay, Zemzem Karatay ve Gamze Karatay hayatını kaybetti, Muhammet Gezer ve Remziye Karatay ise yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirilerek hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilendi.