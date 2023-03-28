Katliam gibi kazada acı detay: Kazada ölen yeğeni için kurban kesti, İstanbul’a getirirken kazada vefat etti

Silivri TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde hafriyat taşıyan Mustafa İ'nin kullandığı kum yüklü TIR, seyir halindeyken bir anda yoldan çıkıp bariyeri aşarak karşı şeride geçti. Sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen TIR, iki araca çarptı. Meydana gelen kazada TIR ilk olarak İstanbul istikametinde seyir halindeki İpek İkto Bahadır'ın kullandığı otomobile çarptı. Mesut Uçarkuş'un kullandığı otomobile de çarpan TIR yan yatarak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri İpek İkto Bahadır ve Mesut Uçarkuş ile birlikte yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Elmas Tamer ile Ivan Bilal isimli çocuk hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin ise kimliği tespit edilemedi. TIR şoförü Mustafa İ. ile Erkan Ateş ve Muhammet Cihan ise yaralandı. Kaza sonrasında yapılan tespitlerde hafriyat yükü taşıyan tırın sol ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıktığı ve kazaya neden olduğu tespit edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu morgunda tespitlerinin devam ettiği kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı kaydedildi.

Kazada hayatını kaybeden İpek İkto Bahadır'ın(39) yeğeni Serhat İkto, hafriyat kamyonlarının denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Öncelikle biz kamyonların denetlenmesini istiyoruz. Televizyonları her açtığımızda bir kamyon vakası görüyoruz, bir kamyon kazası. Bunlara bir eğitim versinler, belli bir kota koysunlar. Şehir içinde fazla olmasınlar. Bu hafta ikinci kez canımız yandı. Geçen hafta da trafik kazasından kuzenimizi kaybettik. İki haftada iki acı. Buna bir önlem alsın yetkililer. Herkesin canı yandı, burada 6 kişi hayatını kaybetti. Altı aile perişan halde. Bu artık kaza değil, katliam. Yetkililer bunu görsün, bir kota konsun, belli bir saatten fazla kullanmasınlar. Halam kendi aracıyla Çorlu'dan İstanbul'a geçen hafta hayatını kaybeden kuzenim için kestiğimiz kurbanı götürüyordu. Normal şeridinde giderken oluyor kaza" dedi.

"20 YAŞINDAKİ KUZENİMİ DE GEÇEN HAFTA YİNE TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİK"

Geçen hafta da kuzenini kaybettiklerini söyleyen İkto, "Diğer halamın çocuğu Emircan Aktan 20 yaşındaydı. Halam İpek İkto Bahadır Çorlu'da yaşıyordu, kendi aracıyla İstanbul'a geliyordu. Kuzenim için kurban kesmişti, onu getiriyordu. Kendi şeridinde giderken kamyon bir anda yan şeride geçiyor. Birkaç aracı ezip geçiyor. Halam araçta yalnızdı." ifadelerini kullandı.

SURİYELİ AİLE DE KAZA KURBANI

Suriyeli aile Mesut Uçarkuş'un kullandığı otomobil ile Silvri'den Esenyurt'a geliyor. Kazada aynı arabada bulunan Muhammet Bilal(35) eşi Elmas Tamer(27) çocukları Ivan Bilal (3) ve akrabaları olan Cemal Bilal (14) hayatını kaybediyor. Cenazelerden Elmas Tamer'in Esenyurt Bilal Habeşi Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrasında Kilyos mezarlığında toprağa verileceği Suriyeli ailenin 3 cenazesinin ise Suriye'ye gönderileceği kaydedildi. Otomobili kullanan Mesut Uçarkuş'un ise cenazesinin memleketi Giresun'a gideceği kaydedildi.