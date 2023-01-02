Mardin’deki feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi

Sabah saatlerinde Ömerli Midyat karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişi Ömerli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hastanede yapılan otopsilerden sonra cenazeler gözyaşları arasında cenaze nakil aracına nakledildi.
Midyat Ulucamii'de kılınan cenaze namazlarından sonra hayatını kaybedenlerden Yusuf Tunç ve Kamuran Önen Midyat merkez kıble mezarlığında, Furkan Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Midyat Kalo mezarlığında, Abdullah Macit ise Midyat Ortaca Kırsal mahallesinde toprağa verildi.