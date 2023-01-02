Mardin’deki feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi

Midyat Ulucamii'de kılınan cenaze namazlarından sonra hayatını kaybedenlerden Yusuf Tunç ve Kamuran Önen Midyat merkez kıble mezarlığında, Furkan Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Midyat Kalo mezarlığında, Abdullah Macit ise Midyat Ortaca Kırsal mahallesinde toprağa verildi.

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