SON DAKİKA | Mardin’de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kaza sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkiinde meydana geldi.

Hafif kamyonet tipi aracın yoldan savurarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

47 AT 479 plakalı kamyonet tipi aracın kaza sonucunda olayı gören vatandaşlar112 ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.