SON DAKİKA | Mardin’de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kaza sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkiinde meydana geldi.
Hafif kamyonet tipi aracın yoldan savurarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
47 AT 479 plakalı kamyonet tipi aracın kaza sonucunda olayı gören vatandaşlar112 ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.
Trafiği kapatılan yolda uzun kuyruklar oluşurken, takla atan 5 kişilik araça 11 yetişkin kişinin bindiği öğrenildi.
Araçtaki 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralananlardan Fikret Akiba(40), Türkan Dağ(30), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hamza Altun(24) Mehmet Ali Çalışkan(37) Abdulcelil Çetin (33) ise Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.