Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.1.2023 09:15 Son Güncelleme: 2.1.2023 09:25

SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Servisin valilik ve üniversite öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
SON DAKİKA | Mardin’de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kaza sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkiinde meydana geldi.

Hafif kamyonet tipi aracın yoldan savurarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
47 AT 479 plakalı kamyonet tipi aracın kaza sonucunda olayı gören vatandaşlar112 ekiplerine haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi.



Trafiği kapatılan yolda uzun kuyruklar oluşurken, takla atan 5 kişilik araça 11 yetişkin kişinin bindiği öğrenildi.
Araçtaki 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralananlardan Fikret Akiba(40), Türkan Dağ(30), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hamza Altun(24) Mehmet Ali Çalışkan(37) Abdulcelil Çetin (33) ise Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA