Video Yaşam SON DAKİKA: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı | Video
SON DAKİKA: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı | Video

SON DAKİKA: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı | Video

02.01.2023 | 10:23

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Mardin’de kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Ömerli - Midyat karayolu üzerinde bulunan Alıçlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamu çalışanlarını taşıyan araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirmelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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