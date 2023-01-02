SON DAKİKA: Mardin'de feci kaza! 6 ölü, 5 yaralı | Video

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Mardin’de kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.