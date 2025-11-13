Katliam yapan polis 6 Şubat depreminde kendisi ve ailesi enkazdan kurtulmuş

Korkunç olay 12 Kasım günü kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana geldi. Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MESLEKTAŞLARI ŞOK MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Adrese giden ekipler evde şok manzara ile karşılaştı. Ekipler salon kısmında anne Fatma Gıyar'ın, oturma odasında ise kızları Meral Ebrar, ve Merve'nin kanlar içindeki görüntüsü ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede anne ve 2 kızını hayatını kaybettiğini belirledi. Gelişmelerin ardından polis ekipleri durumu merkeze bildirdi. Meslektaşları Muharrem Gııyar'ın yıllık izinde olduğunu ve ailesini katlettiğini belirledi.

SUÇ ALETİ SİLAH İLE BİRLİKTE YAKALADI

Polis ekipleri Muharrem Gıyar'ı suç aleti silah ile birlikte gözaltına aldı. Gıyar verdiği sözlü ifadede ailevi sıkıntılar nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi. Acı haberi alan Fatma Gıyarı'n yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fatma Gıyar'ın Çankırı'dan gelen yakınları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere havayolu ile Çankırı'ya gönderildi.

ENKAZDAN KURTULMUŞ

Yakınları Muharrem Gıyar katlettiği eşi Fatma ve kızları Meral Ebrar ve Merve'nin 6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem felaketine Diyarbakır'da görev yaparken yakalandığını söyledi. Enkaza dönen evden kendisi ve ailesinin ailenin sağ olarak kurtulduğunu da belirten acılı aile, "Eşi aynı zamanda akrabası amcasının kızı idi. Depreme görev yaptığı Diyarbakır ilinde yakalandı. Ailecek kurtulmuşlardı. Depremin ardından eşini ve kızını Antalya'ya getirdi. Kendisi bir yıl daha Diyarbakır'da görev yaptı. Sonrasında tayini tekrar Antalya'ya çıktı. Burada evi, arabası her şeyi vardı. Niçin böyle bir katliamı yaptı aklımız ermiyor" diye konuştu.

TUTUKLANDI

Emniyette ifade vermeyen Muharrem Gıyar meslektaşları tarafından adliyeye sevk edildi. Burada da ifada işlemlerini ardından Muharrem Gıyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.