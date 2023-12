Savcılıktan ders gibi iddianame! Katliamın gerekçesi olamaz

İstanbul Maltepe'deki bir otelde çalışan Tuğba Demirbaş'ın (27) kendisini rahatsız ettiği için uzaklaştırma kararı aldırdığı Hüseyin Dirlik'in (38) genç kadının kardeşi Hakan ve babası Ramazan Demirbaş'ı öldürdüğü olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

"SONUNDA ÖLÜM BİLE OLSA" TEHDİTLERİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Hüseyin Dirlik 6 ay boyunca duygusal birliktelik yaşadığı Tuğba Demirbaş ile ayrılığı hazmedemedi. Öyle ki sürekli olarak genç kadına bu işin peşini bırakmayacağını, sonunda ölüm bile olsa birlikte olmak için kendisini zorlayacağına dair mesajlar attı. Öfkeli adam zaman içinde sadece eski kız arkadaşına değil, ailesine yönelik de ölüm tehditleri savurmaya başladı. Tuğba'nın erkek kardeşini arayarak, "Sizi dansöz yapacağım. Tuğba ile evlenmezsem hepinizi öldüreceğim" dedi.

"YAŞADIĞIN HER GÜNÜ VEDA SAY" PAYLAŞIMI

28 Mart akşamı korkunç olay gerçekleşti. Tuğba Demirbaş arkadaşı ile dışarı çıktı. Ve ölümden adeta bu şekilde kurtuldu. Bir süre sonra Demirbaş'a kız kardeşinden "O adam ağabeyimi ve babamı silahla öldürdü" telefonu geldi. Korku ile eve doğru gitmeye çalışan genç kadını bu kez saldırgan arayarak, "Kardeşini ve babanı öldürdüm, seni de öldürmeden teslim olmayacağım" dedi. Hatta sosyal medya hesabından Tuğba Demirbaş'ın fotoğrafını yayınlayarak, "Yaşadığın her günü veda say, ben hazırım" paylaşımı yaptı.

KATLİAM GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Olay günü şüphelinin ablasına da Tuğba'yı öldüreceğini söyleyerek, "Bugün hesap kapatma günü" dediği ortaya çıkan soruşturma kapsamında saldırganın arkadaşlarına dahi "Zaten Tuğba'yı öldüreceğim" diyerek cinayet planını anlattığı ve dehşetin adeta göz göre göre geldiği belirlendi.

"EN UFAK TARTIŞMADA İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİN İZAHI OLAMAZ"

Savunmasında eski sevgilisinin kendisine borcu olduğunu ve olay günü kendisini parayı vermek için telefon açarak eve çağırdıklarını, ailesinin kendisine saldırması üzerine silahı ateşlediğini öne süren Hüseyin Dirlik'in savunmasına savcılık itibar etmedi. Haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için böyle bir ifade verdiğini kaydetti. Böyle bir arama kaydı da bulunmadığını belirten savcılık, "Ayrılığı hazmedemediği için plan yaptı, tasarladı. Alacağını almaya giden kişinin üzerinde silah bulunması hayatın olağan akışına aykırı. Başta Tuğba olmak üzere ailesini öldürmeye gitti. Tuğba da evde olmadığı için kurtuldu. Kaldı ki tartışma olmuş olsa bile en ufak bir tartışmada insanların öldürülmesinin izahı olamaz" cümlelerini kullandı. "Tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, hapsini istedi.