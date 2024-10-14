Katliamın kurbanları toprağa verildi

Gaziantep'te eşi ve 4 çocuğunu silahla vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına son veren Ahmet Demir'in gerçekleştirdiği katliamla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ahmet Demir'in yakınları, mahallede sesiz ve sakin birisi olarak bilinen Demir'in 3 yıl önce arkadaşlarıyla girdiği "cesaret" iddiası üzerine gece yarısı mezarlığı gittiğine dikkat çekti. Demir'in burada bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldığını, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldığı ve ondan sonra sürekli "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediğini söyledi.Ahmet Demir'in 3 ay önce psikolojik sorunları iyice artınca başvurduğu hastanede bir süre yatılı tedavi gördüğünü söyleyen yakınları, "Taburcu olduktan sonra çok iyi olduğunu söylüyordu. Zaten genel olarak hep iyiydi. İnsanlarla iletişimi iyi olan biriydi. Ancak 3 yıl önceki olayda çok korkmuş ve bunun etkisinde kalmıştı" dediler.Feci olayda yaşamlarını yitiren 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yeşilkent Mezarlığına getirilen cenazeler burada musalla taşına konuldu. Yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.