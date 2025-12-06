Haberler Yaşam Haberleri Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
Giriş Tarihi: 6.12.2025 22:07

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Tuzla’da bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler içinde kalan Kauçuk fabrikası yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
  • ABONE OL

Tuzla'da sabah saatlerinde Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika içerisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alevler tüm alanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yükselen siyah dumanlar yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Fabrikada meydana gelen yangının söndürülmesi sonrasında soğutma çalışması da devam etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz