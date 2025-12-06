Kauçuk fabrikasında korkutan yangın

Tuzla'da sabah saatlerinde Tuzla Tepeören Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika içerisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alevler tüm alanı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yoğun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yükselen siyah dumanlar yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Fabrikada meydana gelen yangının söndürülmesi sonrasında soğutma çalışması da devam etti.