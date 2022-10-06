Kavga ettiği kardeşini boğazından bıçakladı

Olay saat 21.30 sıralarında Kepez Mahallesi Hacı Musa Sokak'ta meydana geldi.

Fevzi A. ile kardeşi Nurullah A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fevzi A. mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Nurullah A.'yı boğazından ve bacağından yaraladı. Gürültüyü duyan komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı Nurullah A. için sağlık ekiplerinden destek istedi. Nurullah A. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurullah A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Fevzi A. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.