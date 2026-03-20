Kavga ihbarına giden polis torbalarca uyuşturucu yakaladı

Olay, Armutalan Mahallesi Taşlıcalılar Caddesi üzerinde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, ihbar noktasında yol üzerinde park halinde bulunan çekme karavanı kontrol etti.

POLİSLERİN DİKKATİ UYUŞTURUCUYU ORTAYA ÇIKARDI



Karavan çevresinde dikkatli inceleme yapan ekipler, aracın arka kısmında saklanmış farklı poşetler içerisinde yaklaşık 100 gram esrar maddesi tespit etti. Karavanda yaşadıkları değerlendirilen A.T. ve E.Y. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla karavan içinde yapılan aramalarda da uyuşturucu kullanım aparatları ile bir miktar daha madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli şahısları ve ele geçirilen maddeleri muhafaza altına alarak polis merkezine götürdü. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.