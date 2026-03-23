Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanıp öldürüldü
Giriş Tarihi: 23.03.2026 12:31

Bursa’da bir parkta bıçakla boğazından yaralanmış halde bulunan 36 yaşındaki Hamdullah Yaman, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, cinayeti işlediği belirlenen 20 yaşındaki Maşallah T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki bir parktan geçen vatandaşlar, kanlar içinde yerde atan bir kişinin olduğunu fark etti. 112'ye yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Boğazından aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralı olduğu belirlenen Hamdullah Yaman, ilk müdahalenin ardından Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine sevk edildi. Hemen tedavi altına alınan Hamdullah Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma timleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Hamdullah Yaman ile birlikte parkta olduğu ve kavga ettiği belirlenen 20 yaşındaki Maşallah T. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, kasten adam öldürme suçundan Adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
