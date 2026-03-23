Tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Yıldırım ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki bir parktan geçen vatandaşlar, kanlar içinde yerde atan bir kişinin olduğunu fark etti. 112'ye yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Jandarma sevk edildi. Boğazından aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralı olduğu belirlenen Hamdullah Yaman, ilk müdahalenin ardından Ambulansla Kestel Devlet Hastanesine sevk edildi. Hemen tedavi altına alınan Hamdullah Yaman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma timleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Hamdullah Yaman ile birlikte parkta olduğu ve kavga ettiği belirlenen 20 yaşındaki Maşallah T. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, kasten adam öldürme suçundan Adliyeye sevk edileceği öğrenildi.