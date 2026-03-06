Kavgada ölümü Adli Tıp netleştirecek

Ankara'da polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonu'na gitmişti. Keskin muayene istasyonu çalışanlarıyla arasında çıkan kavgada darp edilmişti. Ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren ilk otopsi raporu ve olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, Keskin'in kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan, Keskin'in olay sırasında aldığı darbeler ve yaralar ile ölümü arasında "illiyet bağı" bulunup bulunmadığının detaylıca araştırılması talep edildi. Başsavcılık, yapılacak çok yönlü tıbbi incelemelerin ardından kati raporun hazırlanarak soruşturma dosyasına sunulmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan kati rapor, olayda kusuru bulunan şüphelilerin hukuki durumunun netleşmesinde ve üzerlerine atılı suç vasfının tayin edilmesinde belirleyici rol oynayacağı kaydedildi.

