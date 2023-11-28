Haberler Yaşam Haberleri Kavgadan kaçarken çatıdan düştü! Ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 28.11.2023 02:19 Son Güncelleme: 28.11.2023 02:26

Kavgadan kaçarken çatıdan düştü! Ağır yaralandı

Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, kavga ettiği husumetlisinden kaçarken çıktığı 3 katlı binanın çatısından beton zemine düşerek ağır yaralandı

İHA
Kavgadan kaçarken çatıdan düştü! Ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 600. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki B.K., sokakta kavga ettiği husumetlisinden kaçmak için 3 katlı binanın çatısına çıktı. B.K., karşı binanın çatısına atlamaya çalıştığı esnada boşluğa düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzere olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 25 yaşındaki genç, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahsın, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince olayın yaşandığı alanda inceleme yapıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kavgadan kaçarken çatıdan düştü! Ağır yaralandı
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