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Giriş Tarihi: 3.1.2025 15:40 Son Güncelleme: 3.1.2025 15:43

Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürdü!

İstanbul Arnavutköy’de Diren Kaya ile arkadaşı Mikail Gümüş bir başka arkadaşları Uğur A.’nın yanına geçmişte yaşanan alacak verecek meselesini konuşmak üzere gitti. Diren Kaya ile Uğur A. arasında tartışma çıkınca Mikail Gümüş araya girdi. Diren Kaya, Gümüş’e hem yanıma gelip hem de bana engel oluyorsun diyerek kasıklarından ateş etti. Ağır yaralanan Gümüş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2025 yılının ilk saatlerinde işlenen cinayetle ilgili şüpheli Diren Kaya’nın daha önceden de yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürdü!

Olay, 1 Ocak 2025 tarihinde yılın ilk saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari Diren Kaya ve yakın arkadaşı Mikail Gümüş yine arkadaşları olan Uğur A.'nın işyerine geldi. Yılbaşı eğlencesi yapan ve alkol alan Uğur A. ile aralarında geçmişten kalan alacak verecek konusunu konuşmaya başladılar. Kısa sürede kavgaya dönüşen konuşmada Mikail Gümüş araya girmek istedi ancak Diren Kaya Gümüş'e hem yanımda gelip hem de neden araya giriyorsun diyerek ateş etti. Uğur A.'da başına aldığı kabza darbesiyle yere düştü. Ağır yaralı şekilde yere yığılan Mikail Gümüş kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti. Saldırgan Diren Kaya'nın daha öncede Sultangazi ilçesinde bir silahı yaralama olayına karıştığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı polis ekipleri tarafından aranmasının devam ederken bu cinayeti işleyerek tekrardan firar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri her yerde arkadaşının katili olan Diren Kaya'yı yakalamak başlatılan çalışmalar devam ediyor.

YILIN İLK CİNAYETİ

2025 yılının İstanbul'da işlenen ilk cinayeti olarak kayda geçen olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürdü!
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