Kavgaya birlikte gittikleri arkadaşını öldürdü!

Olay, 1 Ocak 2025 tarihinde yılın ilk saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari Diren Kaya ve yakın arkadaşı Mikail Gümüş yine arkadaşları olan Uğur A.'nın işyerine geldi. Yılbaşı eğlencesi yapan ve alkol alan Uğur A. ile aralarında geçmişten kalan alacak verecek konusunu konuşmaya başladılar. Kısa sürede kavgaya dönüşen konuşmada Mikail Gümüş araya girmek istedi ancak Diren Kaya Gümüş'e hem yanımda gelip hem de neden araya giriyorsun diyerek ateş etti. Uğur A.'da başına aldığı kabza darbesiyle yere düştü. Ağır yaralı şekilde yere yığılan Mikail Gümüş kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini 2 gün sonra kaybetti. Saldırgan Diren Kaya'nın daha öncede Sultangazi ilçesinde bir silahı yaralama olayına karıştığı ve sonrasında olay yerinden kaçtığı polis ekipleri tarafından aranmasının devam ederken bu cinayeti işleyerek tekrardan firar ettiği öğrenildi. Polis ekipleri her yerde arkadaşının katili olan Diren Kaya'yı yakalamak başlatılan çalışmalar devam ediyor.

YILIN İLK CİNAYETİ

2025 yılının İstanbul'da işlenen ilk cinayeti olarak kayda geçen olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.