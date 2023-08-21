Kavgaya müdahale eden polis bıçaklandı

Adana'da çıkan kavgaya müdahale eden bir polis memuru kolundan bıçaklandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir olaya müdahaleye gitti. Yaşanan arbedede bir polis memuru kolundan bıçaklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralı polis hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polisleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Emniyet Müdürü Doğan İnci, hastaneye ziyarette bulunup, yaralı polis memurunun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.