Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! 18 yaşındaki Utku hayatını kaybetti

Olay, önceki akşam Aksu bölgesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayla doğrudan ilgisi bulunmayan 18 yaşındaki Utku Konak, tarafları sakinleştirmek ve olayın büyümesini engellemek amacıyla araya girdi. Ancak bu sırada gruptan bir kişinin arkadan yaklaşarak Konak'ı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan yaşanan dehşet anlarının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi. Olayın ardından N.T. isimli şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Utku Konak'ın Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu ve Giresun Üniversitesi Mimarlık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.