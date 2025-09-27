Kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vuruldu

Mardin'in Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'nde dün sabah iki grup arasında toz nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak için araya giren Veysi Demir (50) pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Kavgada, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) ise yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.