Kavgayı ayırmak isterken sırtından bıçaklandı

Giresun
'da iki grup arasındaki kavgayı ayırmak istediği sırada sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki Utku Konak hayatını kaybetti, şüpheli N.T. gözaltına alındı. Olay, 28 Nisan akşam saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, tarafları ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Utku Konak, tarafları sakinleştirmek ve olayın büyümesini engellemek amacıyla araya girdi. Kavgayla ilgisi bulunmadığı öğrenilen genç, grupta bulunan N.T. tarafından sırtından bıçaklandı. Genç başkan kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan ile siyasi partiler taziye mesajı yayımladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.