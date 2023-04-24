Kavşak Geçiş Üstünlüğü Sıralaması - Kontrolsüz Kavşaklarda Geçiş Üstünlüğü Kimdedir, Kime Aittir?

Kavşak geçiş üstünlüğü sıralaması, araç kullanan biri için pür dikkat halinde olmasını gerektiren bir durumdur. Trafikte ilk hangi aracın geçmesi konusunda üç farklı üstünlük vardır. Yolların durumuna göre aracın geldiği yöne göre bu üstünlük değişebilir. Dönel kavşakta geçiş üstünlüğü sıralamasından tutun kavşakta geçiş üstünlüğü kime aittir sorusuna kadar bilinmesi gereken hususlar vardır. Farklı bakış açısını katmak istiyorsak da kontrolsüz kavşaklarda geçiş üstünlüğü kimde ile konuyu bağdaştırmamız gerekir.

Kavşak Geçiş Üstünlüğü Sıralaması

Her yeni düzen de birtakım kurallar getirilir. Bu kuralların amacı düzeni sağlamaktır. İfade edilenler çok geniş bir bakış açısı sunsa da arabalar mevzu bahis olunca daha anlaşılır bir anlatım olacağı anlaşılacaktır. Ehliyet alırken bizlere trafik hakkında ve araba hakkında birçok şey öğretirler. Özellikle trafik kuralları çok önemlidir. Çünkü trafik hayati bir anlamı da taşımaktadır. Trafik kurallarına uyulmazsa kazalar yaşanabilir ve sonucunda hayatlarımızı kaybedebiliriz. Bu nedenle de trafikte yer alan kuralları iyice içselleştirmeliyiz. Bu içselleştirmeye kavşak geçiş üstünlüğü sıralamasından başlayabiliriz. Bu sıralamada ilk olarak ana yoldan gelen araçlara her zaman yön verilir. Eğer iki eş değer yol kesişiyor ise sağdan gelenlere öncelik verilmelidir.

Kontrolsüz Kavşaklarda Geçiş Üstünlüğü Kimdedir?

Trafikte kuralları bilmek hayat kurtarır. Hangi yönden gelen aracın ilk geçeceği ya da sonra geçeceği de buna girmektedir. Bu gibi öncelikleri bilmezsek sonucu kötü olabilir. Nasıl ki kavşak geçiş üstülüğü konusunda bir sıralama varsa kontrolsüz kavşakta da ifade edilen bir geçiş üstünlüğü vardır. Eğer aracınızla yolda gidiyorsanız ve kontrolsüz bir kavşak ile karşılaştıysanız ilk önce hangi yönden gelen aracın geçeceğini de merak edersiniz. Konu hakkında belirtilecek bir kural vardır. Kontrolsüz kavşakta geçiş üstünlüğü düz giden araca verilir.

Dönel Kavşakta Geçiş Üstünlüğü Sıralaması

Dönel kavşak ülkemizin her ilinde olan bir yapıdır. Bu yapının yuvarlak bir şekli vardır. Bu şekil etrafında da birden fazla yol kolu vardır. Bu nedenle trafikte giderken karışıklık yaşanabilir. Karışıklığın yaşanmaması için de bu konuda geçiş üstünlüğü getirilmiştir. Dolayısıyla dönel kavşakta geçiş üstünlüğü, kavşak içerisindeki araçlara verilmektedir.