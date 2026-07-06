Haberler Yaşam Haberleri Kavşakta hızını düşürmedi
Giriş Tarihi: 6.07.2026

Kavşakta hızını düşürmedi

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kavşakta hızını düşürmedi
  • ABONE OL
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde 22 Haziran'da yaşanan kazada, elektrikli bisiklet süren 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, Fatih Oral'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü Oral, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanırken, kaza tespit tutanağında, sürücü Oral'ın "aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmamak" kuralını ihlal ettiği aktarıldı. Polat'ın ise kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı. Nihai kusur oranlarının belirlenmesi için dosya Adli Tıp'a gönderildi. Adalet Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada 'siyasi nüfuz kullanılarak olayın örtbas edildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sürücü hakkında aynı gün işlem yapılmasının da bunu gösterdiği vurgulandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#ANKARA #KAHRAMANKAZAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kavşakta hızını düşürmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA