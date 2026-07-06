Kavşakta hızını düşürmedi

Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesi'nde 22 Haziran'da yaşanan kazada, elektrikli bisiklet süren 11 yaşındaki Alper Yusuf Polat, Fatih Oral'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü Oral, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanırken, kaza tespit tutanağında, sürücü Oral'ın "aracın hızını kavşaklara, dönemeçlere ve benzeri yerlere yaklaşırken azaltmamak" kuralını ihlal ettiği aktarıldı. Polat'ın ise kontrolsüz kavşakta geçiş hakkına ilişkin kurala aykırı hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı. Nihai kusur oranlarının belirlenmesi için dosya Adli Tıp'a gönderildi. Adalet Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada 'siyasi nüfuz kullanılarak olayın örtbas edildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sürücü hakkında aynı gün işlem yapılmasının da bunu gösterdiği vurgulandı.