Kavşakta katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Özalp yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç ile pikap, henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Selbet Kiraz, Emre Kiraz, Yunus Kiraz ve Havvanur Kiraz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Tubanur Kiraz ile Levent Kiraz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.