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Giriş Tarihi: 17.12.2021 13:59

Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken ve Hakkari'de

AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken ve Hakkari’de

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 60 santimetreyle Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde 60, Kartalkaya'da 50, Uludağ'da 44, Ergan'da 32, Erciyes'te 25, Kop'ta 19, Ilgaz'da 18, Murat Dağı'nda 16, Elmadağ ve Yalnızçam'da 14, Kartepe'de 10, Yıldıztepe'de 8, Mersivan ve Yıldız Dağı'nda 5, Konaklı ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 18.12.2021 En düşük En yüksek
Erciyes KY -6 -3
Ilgaz ÇB -7 -5
Kartalkaya KY -8 -6
Kartepe KY -4 -3
Nemrut Dağı KY -3 -1
Palandöken KY -10 -2
Sarıkamış KY -8 -1
Uludağ KY -8 -8
Yıldıztepe HKY -4 -3

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken ve Hakkari'de
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