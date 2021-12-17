Kayak merkezlerinde en fazla kar Palandöken ve Hakkari’de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde 60, Kartalkaya'da 50, Uludağ'da 44, Ergan'da 32, Erciyes'te 25, Kop'ta 19, Ilgaz'da 18, Murat Dağı'nda 16, Elmadağ ve Yalnızçam'da 14, Kartepe'de 10, Yıldıztepe'de 8, Mersivan ve Yıldız Dağı'nda 5, Konaklı ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 18.12.2021 En düşük En yüksek Erciyes KY -6 -3 Ilgaz ÇB -7 -5 Kartalkaya KY -8 -6 Kartepe KY -4 -3 Nemrut Dağı KY -3 -1 Palandöken KY -10 -2 Sarıkamış KY -8 -1 Uludağ KY -8 -8 Yıldıztepe HKY -4 -3

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)