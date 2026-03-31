Kayalıkların arasında bebek cesedi bulundu

Korkunç olay, 26 Mart'ta sabah saatlerinde Konak ilçesi İzmir Liman Başkanlığı karşısında meydana geldi. İzmir Körfezi'nde eğitim faaliyeti gerçekleştiren Deniz Polisi ekipleri, sahil bandındaki kayalıkların arasında bir bebeğin hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğmuş kız bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

