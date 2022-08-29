Kayapa Göleti Nerede? Yol Tarifi İle Bursa Kayapa Göletine Nasıl Gidilir?

Ülkemizde bulunan doğa ile iç içe bir şekilde kamp ve piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihlerinden bir tanesi Bursa Kayapa Göletidir. Eşsiz manzarası ve sakinliği nedeniyle her yıl pek çok kişi tarafından ziyaret edilen Kayapa Göleti hakkında, Kayapa Göleti nerede sorusu yanıtı en çok merak edilen sorudur. Bursa'da bulunan ve ücretsiz kamp yapılabilecek nadir bölgeler arasında yer alan Kayapa Göletine nasıl gidilir sorusu da bu gölet hakkında en çok araştırılan sorulardan birisidir.

KAYAPA GÖLETİ NEREDE?

Kayapa Göleti, özellikle kalabalık ortamlardan doğal ortamlara kaçılan bu günlerde çoğu insan için güzel bir varış noktası olmuştur. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı olan bir gölet olan Kayapa Göleti Bursa şehir merkezine oldukça yakındır. Merkezden yalnızca 22 kilometre olan bu gölete Bursa şehir merkezinden yalnızca 30 dakikalık bir yolculuktan sonra rahatça ulaşım mümkündür. Kayapa Göleti, Nilüfer ilçe merkezine ise çok daha yakındır. Nilüfer ilçe merkezinden yalnızca 7.5 km mesafede olan Kayapa Göletine özel araçla yalnızca 10 dakikada ulaşılabilir.

BURSA KAYAPA GÖLETİNE NASIL GİDİLİR?

Kayapa Göletine, Bursa şehir merkezinden ya da Nilüfer ilçe merkezinden kalkan toplu taşıma araçları maalesef bulunmamaktadır. Bu nedenle Bursa Kayapa Göletine özel araç ile gitmek gereklidir. E881 yolu ya da Bursa- Balıkesir yolu üzerinden Kayapa Göletine ulaşım sağlanmaktadır. Bursa- Balıkesir yolu üzeri tercih edilecek ise, Tahtalı'yı geçer geçmez sol tarafta bulunan Kayapa Göletine giden yolun takip edilmesi gerekir. Bu yol direkt olarak Kayapa Göletine çıkmaktadır.