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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:24 Son Güncelleme: 16.06.2026 10:36

Kaybolan çoban 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinde 6 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çoban Aras Nehri'nde bulundu.

Faruk KÜÇÜK
Kaybolan çoban 6 gün sonra Aras Nehri’nde bulundu
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Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un (17) bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp dürbünlerle de bölgeyi taradı. Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, toplam 103 kişiyle yürütüldü.

Koç'un cansız bedeni kaybolduğu belirtilen yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Aras Nehri'nde bulundu. Pirali Mahallesi kırsalında 10 Haziran'da hayvanlarını otlatan çoban Okan Koç'un kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

#ERZURUM

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Kaybolan çoban 6 gün sonra Aras Nehri'nde bulundu
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