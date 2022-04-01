Kaybolan down sendromlu çocuk 5 saatlik arama sonucunda bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kalkankaya köyünde ikamet eden 6 yaşındaki down sendromlu Ruken Özbek'in dün sabah saatlerinde kaybolduğu bilgisinin gelmesi üzerine Jandarma ekipleri engelli çocuğu bulmak için seferber oldu.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca down sendromlu çocuğun bulunabilmesi amacıyla çok sayıda ekip gönderilirken, iz takip köpeği ve drone ile arama yapıldı. Ekiplerce yapılan 5 saatlik arama sonucunda Özbek saat 16.00 sıralarında evine 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulundu.

Yürümekten yorgun düşen çocuğu jandarma ekipleri kucağında taşırken sağlık kontrolümün yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.

Çocuğuna kavuşan aile Jandarma ekiplerine teşekkür etti.