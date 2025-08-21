Haberler Yaşam Haberleri Kaybolan yaşlı adamın son görüntüsü ortaya çıktı: Arama çalışmaları 5’inci gününde!
Çorum'un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden ayrılan 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit bir daha geri dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine yaşlı adamı arama çalışmaları 5’inci gününde de devam ederken, Babayiğit’in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Babayiğit’in kaybolduğu akşam torununu arayarak "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" dediği öğrenilmişti.

Olay, Uludere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip ilçesine bağlı Yerliköy'de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen Eldivas Babayiğit (86), ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit'in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" demesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adama ait bir ize rastlanamadı. 115 personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına kadavra köpekleri ve dronlarla da destek veriliyor.



SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yaşlı adamın kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı adamın kaybolmadan önce elindeki ekmek poşetiyle yürüdüğü görülüyor.

