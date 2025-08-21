Kaybolan yaşlı adamın son görüntüsü ortaya çıktı: Arama çalışmaları 5’inci gününde!

Kaybolduğu gün akşam saatlerinde torununu arayan Babayiğit'in, "Kayboldum, düştüm, kafam yarıldı. Burada öleceğim" demesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Telefon sinyalinin tespit edildiği bölge ve çevresinde devam eden arama çalışmalarına rağmen yaşlı adama ait bir ize rastlanamadı. 115 personel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmalarına kadavra köpekleri ve dronlarla da destek veriliyor.