Kaybolmadan 1 gün önce işe başlamış

Tunceli
'de 6 yıl önce ortadan kaybolan Gülistan Doku
'nun kaybolmadan 1 gün önce pastanede işe başladığı ortaya çıktı. Soruşturmada Doku'nun çalıştığı işyerinin sahibi M.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.E., Gülistan'ın 4 Ocak'ta işe başladığını belirterek, "Gülistan Doku, 4 Ocak 2020 günü benim işyerimde çalışmaya başladı. Saat 19.00 sıralarında Zeinal, ekmek almak için dükkâna geldi. Dükkânda fazla kalmadı" dedi. Gülistan'ın birkaç saat sonra izin istediğini kaydeden M.E., "Ben de kendisine izin verdim. Bir daha işe gelmeyeceği yönünde bana SMS attı" dedi. M.E., 5 Ocak 2020'de saat 16.00 sıralarında Gülistan'ın 'Küba' ismindeki arkadaşının dükkâna geldiğini ve kayıp olduğunu söylediğini belirterek, Küba'nın yanında Zeinal'ı aradım. Zeinal bana evde bulunduğunu ve işe gideceğini söyledi. Ben de Küba'ya görüşmek istiyorsa, Zeinal'ın işyerine gitmesini söyledim" ifadelerini kullandı.