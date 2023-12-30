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Giriş Tarihi: 30.12.2023 12:57 Son Güncelleme: 30.12.2023 12:57

Kaydedilmeyen Word Dosyası Nasıl Kurtarılır? Kaydetmeden Kapatılan Word Dosyalarını Otomatik Kurtarma

Çalışanların ve öğrencilerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştıran Word, belge oluşturmaya ve düzenlemeye imkan tanıyan bir kelime işlemci yazılımıdır. Metinler oluşturmaya, raporlar hazırlamaya ve not tutmaya yarayan Word’ü kullananların sık karşılaştığı problemlerden biri, dosyayı kaydetmeyi unutmaktır. Bunun için kaydedilmeyen Word dosyası nasıl kurtarılır ve otomatik kurtarma nasıl yapılır öğrenmek gerekir.

Kaydedilmeyen Word Dosyası Nasıl Kurtarılır? Kaydetmeden Kapatılan Word Dosyalarını Otomatik Kurtarma

Word dosyasını kaydetmemek, geri dönüşü mümkün olan bir hatadır ve nasıl kurtarıldığını öğrenmek oldukça kolaydır. Hazırlanan belgeleri kaydetmenin birden fazla yolu bulunur. Varsayılan çalışma klasörüne ya da PDF, RTF ve CSV dosyası olarak cihaza kaydedilebilir. Ancak bunlardan herhangi birini yapmamak, emeklerin boşa gitmesine neden olabilir. Bu yüzden, kaydedilmeyen Word dosyası nasıl kurtarılır ve otomatik kurtarma nasıl yapılır bilinmelidir.

Kaydedilmeyen Word Dosyası Nasıl Kurtarılır?

Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan Word, bir kelime işlemci yazılımı olarak hayatı büyük ölçüde kolaylaştırmaya yarar. Windows, Macintosh, Linux, iOS ve Android gibi yazılımlarda kullanılabilen bir programdır. Başta metin hazırlamak olmak üzere yazım yanlışlarını düzeltmek, düz veya şekilli yazılar yazmak, tablo, grafik ve resim oluşturmak, farklı yazı stillerinden yararlanmak, metinleri boyutlandırmak, şablonlardan yararlanarak özgeçmişler, takvimler, listeler ve çeşitli dosyalar hazırlamak mümkündür.

Öte yandan bunları kaydetmeden Word'ü kapatmak, belgelerin tamamen kaybolmasına neden olabilir. Ancak çok basit bir işlem ile kaydedilmeyen dosyaları geri getirebilmek mümkündür. Bunun için şu adımların izlenmesi gerekir.

1.Dosya uygulamasına gidin ve sırasıyla Bilgi> Yönet ve > Belgeleri Kurtar' ı açın.

2.Ardından dosyayı ve Aç'ı seçin.

3.Dosyanın hemen üzerinde yer alan sekmede bulunan Farklı Kaydet'e tıklayın.

Word Otomatik Kaydetme Nasıl Açılır?

Tüm Microsoft 365 programlarında kullanılabilen bir özellik olan otomatik kaydetme, Word, Excel ve PowerPoint'te bulunur. Kullanıcıların çalışmalarının yer aldığı dosyalar, otomatik olarak kaydedilir. Söz konusu çalışmalar, OneDrive, SharePoint Online ve OneDrive İş'te depolanıyorsa "Otomatik Kaydetme" özelliği varsayılan olarak belirlenir. Açmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir.

1.Dosya'yı açın ve Farklı Kaydet'e tıklayın.

2.Ardından OneDrive kişisel, iş ve okul hesaplarından birini seçin.

3.Liste açıldıktan sonra alt klasörü açın.

4.Dosya adını girdikten sonra Kaydet'e tıklayın.

Otomatik Kaydetme'yi etkinleştirmek için ise şunlar yapılmalıdır:

1.Dosya'yı ve sonra da Aç'a tıklayın.

2.Kişisel, iş veya okul hesaplarından birini şeçmek için OneDrive'ı açın.

3.Listede alt klasör konumu tercih edin.

4.Dosyayı açmak için tıklayın.

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