Kayhan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Kayhan filmi bu akşam Tv’de!

Kayhan filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylarla merak ediliyor. "Kayhan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmi sinemada yer aldığı sürede dikkatleri üzerine çekmişti. İşte Kayhan filmi hakkında merak edilen tüm detaylar.

KAYHAN DİZİSİ KONUSU NEDİR? (9 Şubat 2018)

Kayhan çevresinde temiz kalpliliği ve masumiyeti ile tanınan biridir. Dostlukların adamı olan Kayhan, yıllar önce mezun olduğu okulun pilav günü etkinliğine gitmek için sabırsızlanmaktadır. Eski arkadaşlarını görecek olmanın heyecanı içinde bekleyen genç adam, o büyük gün geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Pilav gününde kendisine verilen 98 mezunları yıllığını gören Kayhan tam anlamıyla yıkılır. Yıllığı okudukça dost bildiği herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Kayhan, öğrendikleri karşısında yaşadığı şoku üzerinden atınca kendisinden nefret eden herkesten intikam almaya karar verir.

OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar,

İrfan Kangı,

Gökçe Eyüboğlu