Adana’da vahşet! 3 yaşındaki kızının önünde kayınbabası tarafından katledildi!

KAYINPEDER GÖZALTINDA

Vatandaşların, apartmanda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kayınpeder İlhami A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.