Adana’da vahşet! 3 yaşındaki kızının önünde kayınbabası tarafından katledildi!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Berk Alkan (25), boşanma aşamasındaki eşi C.A.'nın (23) babası İlhami A. (57) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
KIZINI GÖRMEYE GELMİŞTİ
Olay, Ceyhan'ın İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Berk Alkan, kayınbabası İlhami A.'nın evinde bulunan ve boşanma aşamasında oldukları eşi C.A.'nın yanına geldi. 3 yaşındaki kızı ile vakit geçiren Alkan, kayınpederi İlhami A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlhami A., pompalı tüfekle Alkan'a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Alkan, kanlar içinde yere yığıldı.
KAYINPEDER GÖZALTINDA
Vatandaşların, apartmanda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kayınpeder İlhami A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.