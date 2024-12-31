Kayınbiraderini öldürüp intihar ihbarında bulundu

Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde yaşayan M.G, polisi arayarak kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ın intihar ettiği ihbarında bulunduğu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede kayınbirader Rasaol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi yapılmak üzere Kayseri devlet hastanesi morguna kaldırılırken polis olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Kayseri cinayet büro amirliği ekipleri olayın intiharı değil cinayet olduğunu belirledi. M.G' nın kayınbiraderi Rasaol ile sözlü tartışma yaşadıktan sonra kavga ettiği, bunun üzerine M.G'nin tabancayla kayınbiraderini ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından İran'a gönderilirken gözaltına alınan M.G emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme ücreti tutuklanarak cezaevine gönderildi.