Kayınpeder, damat kurbanı oldu

Niğde'de R.T (32), boşanma aşamasındaki eşinin babası Cafer Deniz'i (55) bıçaklayarak öldürdü. Olay, merkeze bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi ile bir süredir ayrı yaşayan R.T, iddiaya göre, içki içtikten sonra çocuklarını almak için kayınpederi Cafer Deniz'in evine gitti. T., çocukları vermek istemeyen Deniz ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile T. kayınpederini bıçakla ağır yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'ne kaldırılan Cafer Deniz, hayatını kaybetti. Deniz'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verilirken, T. kısa sürede yakalandı.