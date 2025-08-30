Kayınpeder, eski damadını vurdu

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Yenikonacık Mahallesi'nde yaşayan ve 3 yıl önce eşinden boşanan müteahhit Soner Kaya (39), yeniden evlenmeye karar verdi. Bu durumu öğrenince gururuna yediremeyen, aynı zamanda mahallenin muhtarı olan eski kayınpederi Nurettin Doğan, iddiaya göre Soner Kaya'yı yeniden evlenmemesi için tehdit etti. Bunun üzerine Soner Kaya, konuşmak için muhtarlık binasına gitti. Burada iki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine muhtar, otomobilinden aldığı tabancayla eski damadını ayağından vurup kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki ameliyat geçiren Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yakalanan muhtar tutuklandı.