Haberler Yaşam Haberleri Kayınpederinin göğsünden vurduğu damat öldü
Giriş Tarihi: 20.8.2025 14:22 Son Güncelleme: 20.8.2025 14:38

Burdur'un Bucak ilçesinde A.Ş.'nin tartışma sırasında tabanca ile göğsünden vurduğu damadı Deniz Top (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Korkunç cinayet, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1606. Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dnüşmesi üzerine A.Ş., tabancayla Deniz Top'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Deniz Top, kanlar içinde yere yığıldı.Olayı gren vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Deniz Top'a lk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye yola çıktı. Deniz Top'un, duran kalbi yolda, yeniden çalıştırıldı. Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülen Top, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cinayetin ardından kayınpeder A.Ş. suç aleti silah ile birlikte polis tarafından gözaltına aldı.

