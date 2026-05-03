Kayınvalide, gelinini vurarak öldürdü

Giriş Tarihi: 3.05.2026

İstanbul Şişli'de eşi cezaevinde olan Burçin Şahin (25) birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. (58) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi cezaevinde olan Burçin Şahin, birlikte yaşadığı kayınvalidesi Menekşe K. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Menekşe K. evde bulunan silahla art arda Şahin'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Burçin Şahin'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, Menekşe K. ise olay yerinde ruhsatsız silah ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Menekşe K.'nin "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

