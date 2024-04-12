Kayıp 2 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı

Suriye uyruklu 32 yaşındaki Ahmet Arokom ve 30 yaşındaki Abir Arokom çifti, Bayramın ikinci günü tek çocukları olan 2 yaşındaki Muhammed'i de alarak Kozluca deresi kenarına pikniğe gitmişti. Birlikte neşeli bir bayram geçirmek için yemek hazırlamaya koyulan anne ve babasının yanından uzaklaşan minik Muhammed, derenin kenarına inmiş, bir süre sonra da ortadan kaybolmuştu. Çevredekilerle birlikte 2 yaşındaki Muhammed'i aramaya koyulan aile sonuç alamayınca Emniyet güçlerinden yardım istenmişti. Kısa sürede oluşturulan arama kurtarma ekibi ve polis dalgıç ekibi, minik Muhammed'i dere içinde ve çevrede aramaya başlamış ve çok geçmeden Muhammed'in cansız bedenini dere yatağında bulunmuştu.

ACI İLE MUTLULUK BİR ARADA

2 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni, Hürriyet Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mahmudiye Mezarlığı'na defnedilirken, hamile olan anne Abir Arokom, evlat acısına dayanamayıp fenalaştı. Gece saatlerinde hastaneye kaldırılan anne, sezeryan ile doğuma alındı. Erkek bir çocuk dünyya getiren aile en büyük acı ile en büyük mutluluğu aynı gün yaşadı. Dünyaya gelen erkek bebeğe, boğularak hayatını kaybeden ağabeyi Muhammed'in ismi verildi.