Kayıp baba ve oğulun cesetleri bulundu

Artvin'in Şavşat ilçesinde 14 Haziran'da meydana gelen elim trafik kazasının ardından günlerdir umutla sürdürülen arama çalışmaları acı sonla tamamlandı. Şavşat Deresi'ne düşen kamyonda akıntıya kapılarak kaybolan Mecit Kaya (45) ile babası Selahattin Kaya'nın (68) cansız bedenlerine ulaşıldı. Mecit Kaya'nın cenazesi arama çalışmalarının 14'üncü gününde Deriner Baraj Gölü'nde bulunurken, baba Selahattin Kaya'nın cansız bedenine ise çalışmaların 17'nci gününde ulaşıldı. Günlerdir tüm Artvin'in dualarla takip ettiği arama çalışmaları hüzünle sona erdi.

Artvin Valiliği, yaptığı açıklamada, kazanın ardından Valilik koordinasyonunda geniş kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, 23 araç, 5 bot, drone ve sonar tarama cihazlarıyla; Jandarma, Hopa Deniz Polisi, AFAD, sağlık ekipleri ve Şavşat Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan günlük ortalama 90 personelin aralıksız görev yaptığı ifade edildi. Çalışmalar sonucunda Mecit Kaya'nın cansız bedenine 28 Haziran 2026'da, Selahattin Kaya'nın cansız bedenine ise 1 Temmuz 2026 tarihinde ulaşıldığı ve arama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Arama çalışmalarına katılan tüm kurum ve personele teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Daha önce Mecit Kaya'nın cenazesi Trabzon Adlı Tıp merkezine götürüldükten sonra Bursa'ya götürüldü. Selahattin Kaya'nın cenazesi ise Adli Tıp incelemeleri tamamlandıktan sonra Artvin'e bağlı Sakalar Köyü'ne getirileceği öğrenildi. Artvin'i derin bir yasa boğan bu acı olay, geride gözü yaşlı bir aile ve unutulmayacak bir hüzün bıraktı.