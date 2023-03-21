Haberler Yaşam Haberleri Kayıp balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra balıkçı ağına takıldı
Giriş Tarihi: 21.3.2023 21:21 Son Güncelleme: 21.3.2023 22:18

Kayıp balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra balıkçı ağına takıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 26 Eylül 2022 tarihinde denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınmayan Doğan Çelen adlı gencin cansız bedeni 6 ay sonra bir balıkçı teknesinin ağlarına takıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kayıp balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra balıkçı ağına takıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Doğan Çelen balık tutmak için kendisine ait kayığıyla Cide İlyasbey Limanı'ndan denize açılmış ve daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. İlçede yaşayan diğer balıkçılar tarafından Doğan Çelen'e ait kayık kayalık bir bölgede bulunmuştu. Denize düştüğü tahmin edilen Çelen'i bulabilmek için ekipler tarafından uzun süre denizde, deniz altı ve karada arama yapılmış, aramalarda genç Doğan Çelen'e ulaşılamamış ve aramalar sonlandırılmıştı.

KIYIDAN 90 METRE AÇIKTA AĞLARA TAKILDI

Doğanyurt ilçesinde denize açılan bir balıkçı teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı. Balıkçılar teknelerini Doğanyurt limanına demirledi. Balıkçıların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle limana gelen ekipler yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan Doğan Çelen'in kimliği çıktı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen Çelen'in anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Çelen'e ait olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Doğan Çelen'in cansız bedeni otopsi yapılması icin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
Hilmi Daşdemir CHP-HDP-PKK ilişkisini yüzlerine vurdu, hemen susturdular! Habertürk'e büyük tepki: Kübra Par uzayda mı yaşıyor?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!
SON DAKİKA: HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir
SON DAKİKA: Meclis'te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar'dan birlikte açıklama!
Aklın alıyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra balıkçı ağına takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA