Kayıp balıkçının cansız bedeni 6 ay sonra balıkçı ağına takıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Doğan Çelen balık tutmak için kendisine ait kayığıyla Cide İlyasbey Limanı'ndan denize açılmış ve daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. İlçede yaşayan diğer balıkçılar tarafından Doğan Çelen'e ait kayık kayalık bir bölgede bulunmuştu. Denize düştüğü tahmin edilen Çelen'i bulabilmek için ekipler tarafından uzun süre denizde, deniz altı ve karada arama yapılmış, aramalarda genç Doğan Çelen'e ulaşılamamış ve aramalar sonlandırılmıştı.

KIYIDAN 90 METRE AÇIKTA AĞLARA TAKILDI

Doğanyurt ilçesinde denize açılan bir balıkçı teknesinin kıyıdan 90 metre açıkta ağlarına insan cesedi takıldı. Balıkçılar teknelerini Doğanyurt limanına demirledi. Balıkçıların durumu polis ekiplerine bildirmesiyle limana gelen ekipler yaptıkları incelemede tanınmaz halde olan cesedin pantolonundan Doğan Çelen'in kimliği çıktı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen Çelen'in anne ve babası da cesedin üzerindeki giysilerin çocukları Doğan Çelen'e ait olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Doğan Çelen'in cansız bedeni otopsi yapılması icin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.