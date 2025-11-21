Kayıp çoban koyunların arasına sığınarak hayatta kalmış

Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi'nde önceki gün 160 koyunun bulunduğu sürüyü dağa çıkaran Abdurrahman Kansu, yoğun siste kayboldu. İki gece dağda kalan ve ekiplerin bulmak için yoğun çaba harcadığı yaşlı çoban bugün öğle saatlerinde sisin kalkması ile birlikte bulunabildi.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan '180 adet küçükbaş hayvan ile hayvanlara çobanlık yapan Abdurrahman Kansu (70) isimli şahsın aynı gün saat 08.30 sıralarında mahalleden ayrıldığı ve geç saate kadar geri dönmediği, mahalle sakinleri tarafından yapılan tüm aramalara rağmen çobana ulaşılamadığı' içerikli ihbar üzerine yapılan arama çalışmaları sonucu, kayıp şahıs (çoban) ve küçükbaş hayvanlar bugün 13.05'te İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timleri tarafından kaybolduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Şahıs kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Kayıp şahsın bulunmasına yönelik arama faaliyetleri kapsamında, 5 Asayiş Timi (20 personel), 2 JAK Timi (15 personel), 2 JÖH Timi (30 personel), 3 AFAD Ekibi (30 personel), Macera Off-Road Kulübü (9 araç, 22 personel) ve 3 köpek unsuru görev aldığı açıklandı. Arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nca 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA görevlendirilmiş ve bölge üzerinde havadan keşif faaliyetleri yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca meydana gelen olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. Erzurum'da çoban ve sürünü bulan kurtarma ekibi ise Kansu'nun Koyunların arasına sığınarak soğuktan korunduğunu söyledi. Sürü sahibi İdris Çakmak ise; arama ve kurtarma ekiplerine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Çobanımız Abdurrahman Kansu ve koyunlarımız sağ salim bulundu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. AFAD, Jandarma ekiplerimiz emeği geçen tüm ekiplerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Jandarma ekiplerinin sırtında ambulansa kadar taşınan yaşlı çoban termal battaniyelere sarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu arada hastaneye gitmek istemeyen yaşlı çoban, "Benim hiçbir şeyim yo. Hasta değilim" diyerek hastaneye gitmemek için uzun süre direndi. Jandarma ekipleri ve yakınları yaşlı şahsı uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna ederek ambulansa binmesini sağladılar. Çoban Abdurrahman Kansu'nun tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Çobanın akrabaları ise Kansu'nun durumu iyi olduğunu belirterek, Kansu ile hayvanlarının bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.