Kayıp çocukların cansız bedenleri gölette bulundu

Mardin'de Mazıdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Davut Esen ve 7 yaşındaki Abdullah Erat'ın cansız bedenleri, yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mazıdağı ilçesi Kırsal Meşeli Mahallesi'nde önceki gün kaybolan Davut Esen ve Abdullah Erat'ı arama çalışmalarından acı haber geldi. Gece saatlerinde bölgede arama çalışmaları sürerken, aynı mahallede bulunan küçük bir göletin kenarında ayak izlerine rastlandı.

Soğuk hava nedeniyle göletin yüzeyini kaplayan buzun bir kısmının kırık olduğu tespit edildi. Gölette arama yapan Jandarma Arama Kurtarma Sualtı dalgıçları, 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaştı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan ön otopsi raporunda, çocukların ölüm nedeninin suda boğulma olduğu ifade edildi. İşlemlerin ardından acılı ailelerine teslim edilen çocukların cenazesi, Meşeli Mahallesi'nde kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.